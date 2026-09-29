Россия — Иран: прогноз Семёна Зигаева на контрольный матч в Казани

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Россия — Иран.

Ставка: победа Россия за 1.85.

«Сборная России в 2026 году провела пять товарищеских матчей, хотя другие мы в последние годы, увы, не играем. Сначала команда Карпина обыграла Никарагуа, а затем скатала нули с командой Мали. В мае египтянине готовились к первенству планеты, пригласили россиян к себе и там минимально их обыграли. Дальше наступило лето, было ещё два матча: сначала Россия разгромила Буркина-Фасо в Волгограде, а несколько дней спустя на берегу Балтийского моря в Калининграде такая же участь постигла Тринидад и Тобаго. Через почти четыре месяца российская национальная команда собралась вновь.

Сборная Ирана — участник прошедшего чемпионата мира. Этой команде, наверное, было тяжелее всех. Футболистам с Ближнего Востока запретили жить в США из-за политического напряжения между странами, поэтому базировались они в Мексике, а на игры прилетали, но аккурат перед матчем, а после него сразу должны были Америку покидать. Конечно, это повлияло на результаты, хотя иранцы никому в группе не проиграли. Соперниками были Новая Зеландия, Бельгия и Египет, все три матча Иран завершил вничью и финишировал третьим. Но остался без плей-офф, став девятым из 12 из третьих мест, а путёвки получали первые восемь команд.

Впереди нашу сборную ждут Намибия и Нигерия, но Иран — самый сложный соперник, ведь нигерийцы приедут к нам без всех своих звёздных игроков. Прошлой осенью команды уже встречались, тогда Воробьёв открыл счёт в первом тайме, но сразу после перерыва гости сравняли. В середине второго тайма гол Батракова принёс победу нашей сборной. Прошёл год, но мне кажется, примерное соотношение сил не изменилось, поэтому наша команда должна победить», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».