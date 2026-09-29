Испания — Хорватия: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Испания — Хорватия.

Ставка: победа Хорватии с форой (+2) за 1.90.

«Это матч Лиги наций на «Рамон Санчес Писхуан» в Испании, в Севилье. Сборная Испании принимает сборную Хорватии.

Хорваты сыграли вничью 2:2 со сборной Чехии в 1-м туре: дважды выходили вперёд, но дважды позволяли сопернику сравнивать счёт. Где-то в обороне действовали не очень внимательно. Думаю, новому тренеру сборной Хорватии ещё предстоит немало времени и работы, чтобы всё это подкорректировать. В команде по-прежнему в порядке Модрич, он забил, по-прежнему в порядке Перишич, он отдал голевую передачу, и смена поколений у сборной Хорватии всё затягивается.

Сборная Испании тоже поиграла в кошки-мышки с англичанами. Первый тайм был прекрасным: в первые 30 минут Испания могла забивать три-четыре гола бедной Англии, но в итоге ограничилась одним мячом, затем пропустила два подряд и ушла на перерыв, проигрывая 1:2. Во втором тайме удачные замены от Луиса де ла Фуэнте всё перевернули. В целом Испания была хороша, но Англия позволила ей так сыграть — слишком много ошибалась и неаккуратно действовала в обороне.

Думаю, Испании будет тяжело. Это первый домашний матч, к тому же после победы на чемпионате мира, в Севилье команду наверняка ждет яркий приём. Но хорваты — игровая команда, если Хорватия заранее не опустит руки, у Испании могут возникнуть проблемы. Поэтому мой прогноз такой: Испания не выиграет крупно у сборной Хорватии. Хорватия с форой +2 за 1.90. Можно было бы рассмотреть победу Испании и тотал меньше 3.5 или 4.5, но интуитивно кажется, что хорваты крупно не проиграют», — приводит слова Генича «РБ Спорт».