Испания — Хорватия: ставка Александра Мостового на игру Лиги наций

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Испания — Хорватия.

Ставка: победа Испании и ТБ 2.5 за 1.60.

«Испанцы выдали очень хороший матч с Англией. Англичане, кстати, тоже понравились. И вот опять видим, о чём я постоянно говорю: футбол — это не наука. Англия вполне могла спокойно выигрывать и могла делать счёт 3:1, Кейн не забил пенальти, а потом за несколько минут всё перевернулось. В этом футбол и прекрасен: ты вроде контролируешь игру, а потом два эпизода — и уже совершенно другой результат.

Испания в очередной раз показала, почему она сейчас является чемпионом мира и считается одним из главных фаворитов любого турнира. Команда умеет терпеть, прибавлять по ходу матча и даже при сложном сценарии всё равно продолжает играть в свой футбол. Это очень сильное качество.

Хорватия тоже начала хорошо, обыграла Чехию, и Модрич снова был одним из лучших. Но если в 41 год он по-прежнему является главным футболистом сборной, то это уже определённый звоночек. Понятно, насколько он велик, но команде всё равно нужны новые лидеры, которые будут брать игру на себя.

Поэтому Испания для меня фаворит. Хорватия может дать бой и даже забить, у неё есть опыт и характер, она умеет играть такие матчи. Но испанцы сейчас выглядят сильнее и свежее. Думаю, хозяева победят, и мы увидим немало голов, минимум три, а счёт будет что-то вроде 2:1 в пользу Испании», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».