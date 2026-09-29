Словакия — Казахстан: ставка Семёна Зигаева на встречу Лиги наций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Словакия — Казахстан.

Ставка: забьёт только Словакия за 1.87.

«Сборная Словакии в первом туре Лиги наций принимала Молдавию. Уже к 40-й минуте всё было ясно. Сначала Иван Шранц открыл счёт, а Дуда удвоил преимущество с пенальти — 2:0. При этом игра была не такой сухой, как счёт, словаки владели колоссальным преимуществом и могли забивать ещё, но довели дело только до спокойной победы на классе. Этот успех стал дебютным для Владимира Вайсса-старшего в официальных матчах после возвращения в сборную в мае 2026 года после вылета словаков в стыках на чемпионат мира.

Сборная Казахстана также начала новый цикл с новым тренером — Джоном Ван'т Схипом, который возглавил команду в августе. В дебюте его парни отправились на Фареры. До перерыва игра была в целом равной, но хозяева были поопаснее. Они и вышли вперёд в начале встречи. Гости довольно быстро отыгрались, на 26-й минуте после подачи Исламхана с углового Темирлан Ерланов забил гол ударом головой. Во втором тайме Фареры были уже сильно лучше, но забить больше так никому не удалось — ничья.

Когда Вайсс-старший работал в Казахстане, он возглавлял «Кайрат», но с тех пор прошло больше 10 лет, так что всерьёз это учитывать не стоит. Словакия — фаворит группы. У неё есть должок — четыре года назад Казахстан обыграл словаков дважды за неделю (1:0 в Трнаве и 2:1 в Астане). Словаки помнят это, поэтому будут злыми, а Казахстан с такой игрой, как на Фарерах, даже на ничью в Кошице вряд ли может рассчитывать. Поэтому считаю, что в этом матче сможет забить только Словакия», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».