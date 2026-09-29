«Амур» — «Нефтехимик»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Хабаровске

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Амур» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Амура» с форой (-2) за 4.00.

«Нефтехимик» сейчас одна из самых горячих команд чемпионата. Нижнекамцы сначала разгромили «Ладу» 7:3, затем забросили шесть «Барысу» в Астане, а уже на следующий день каким-то образом нашли силы отыграться с 0:2 во Владивостоке и победить «Адмирал» 5:3. Три победы подряд и 18 заброшенных шайб выглядят очень мощно. Но именно поэтому завтра я хочу пойти против «Нефтехимика». Потому что природу всё-таки не обманешь.

Матч с «Барысом» из-за переноса состоялся 26 сентября. Практически сразу после него команда отправилась из Астаны во Владивосток и уже 27-го снова вышла на лёд. И первый период против «Адмирала» очень хорошо показал, насколько тяжело далась эта дорога, — 0:2 и всего 5 бросков в створ против 19 у хозяев. «Нефтехимик» совершил отличный камбэк, но теперь ему предстоит провести третий матч за четыре дня.

А у «Амура» совершенно другая ситуация. Хабаровчане последний раз играли ещё 25 сентября и всё это время находились дома. Причём тот матч закончился очень хорошей победой над действующим чемпионом. «Амур» уступал «Локомотиву» 0:1 после двух периодов, а в третьем забросил трижды и победил 3:1.

Мне кажется, здесь может сработать именно физика. «Нефтехимик» сейчас на огромном эмоциональном подъёме и уже один раз преодолел последствия тяжёлой дороги. Но постоянно доставать из себя дополнительные силы невозможно. «Амур» получил несколько дней на восстановление и подготовку конкретно к этому сопернику, никуда не летал и будет играть дома.

Поэтому хочу рискнуть именно на разнице в свежести. Простая победа хабаровчан здесь мне не настолько интересна. Пойду значительно дальше: если усталость «Нефтехимика» действительно накопилась, «Амур» вполне может забрать матч уверенно. Так что поставлю здесь на победу «Амура» с форой (-2)», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».