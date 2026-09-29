ЦСКА — СКА: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч ЦСКА — СКА.
Ставка: победа ЦСКА за 1.92.
«ЦСКА после не самого удачного старта выиграл все пять матчей выездной серии, причём в трёх встречах армейцы так и не пропустили. Знаменитая система Игоря Никитина начинает приносить свои плоды, адаптируются к ней и новые игроки. Результативен Егор Замула, который становится главным атакующим защитником команды, забросил первую шайбу и нападающий Марат Хайруллин.
Уверенно себя чувствует и СКА, который не растерял игровой тонус после перерыва без матчей в 10 дней. Сначала армейцы выиграли в Челябинске у «Трактора» (4:3), а затем и в Астане у «Барыса». Главный тренер армейцев Игорь Ларионов при этом отметил, что последний соперник создал больше моментов. СКА ещё нужно прибавлять, но результаты команды придают оптимизма.
В матче в Астане свои первые шайбы забросил нападающий СКА Василий Глотов, который отличился и в меньшинстве, и в большинстве. Один из самых универсальных игроков лиги приносит огромную пользу команде, становится понятно, почему армейцы заплатили летом такие большие деньги «Трактору» за Василия. При этом в прошлом сезоне команды встретились между собой в первом раунде плей-офф, и победа осталась за москвичами. Думаю, и в первой очной игре нового сезона ЦСКА выиграет», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».
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