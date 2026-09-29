15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — СКА: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ

ЦСКА — СКА: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ
Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч ЦСКА — СКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.92.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Атанасов (Бардаков, Плотников) – 05:24 (5x4)     1:1 Карнаухов (Костин, Нестеров) – 10:32 (5x5)     2:1 Коваленко (Гурьянов) – 13:46 (5x5)     2:2 Атанасов (Савиков, Голдобин) – 21:53 (5x4)     3:2 Коваленко (Гурьянов, Дроздов) – 22:14 (5x5)     3:3 Гримальди (Чебыкин, Мироманов) – 25:12 (5x5)     4:3 Карнаухов (Костин, Нестеров) – 37:58 (5x5)     5:3 Карнаухов (Замула, Дроздов) – 39:09 (5x5)     6:3 Бучельников (Дроздов) – 44:16 (5x5)     6:4 Дишковский (Романов, Сапего) – 46:00 (5x5)     6:5 Романов (Педан, Короткий) – 49:48 (5x5)    

«ЦСКА после не самого удачного старта выиграл все пять матчей выездной серии, причём в трёх встречах армейцы так и не пропустили. Знаменитая система Игоря Никитина начинает приносить свои плоды, адаптируются к ней и новые игроки. Результативен Егор Замула, который становится главным атакующим защитником команды, забросил первую шайбу и нападающий Марат Хайруллин.

Уверенно себя чувствует и СКА, который не растерял игровой тонус после перерыва без матчей в 10 дней. Сначала армейцы выиграли в Челябинске у «Трактора» (4:3), а затем и в Астане у «Барыса». Главный тренер армейцев Игорь Ларионов при этом отметил, что последний соперник создал больше моментов. СКА ещё нужно прибавлять, но результаты команды придают оптимизма.

В матче в Астане свои первые шайбы забросил нападающий СКА Василий Глотов, который отличился и в меньшинстве, и в большинстве. Один из самых универсальных игроков лиги приносит огромную пользу команде, становится понятно, почему армейцы заплатили летом такие большие деньги «Трактору» за Василия. При этом в прошлом сезоне команды встретились между собой в первом раунде плей-офф, и победа осталась за москвичами. Думаю, и в первой очной игре нового сезона ЦСКА выиграет», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android