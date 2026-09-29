Россия — Иран: коэффициенты на матч 29 сентября

29 сентября состоится товарищеский матч Россия — Иран. Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.73. Победа Ирана оценивается коэффициентом 5.55. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики склоняются к низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Гол в каждом тайме идёт за 1.85.