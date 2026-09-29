15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Россия — Иран: коэффициенты на матч 29 сентября

Россия — Иран: коэффициенты на матч 29 сентября
Комментарии

29 сентября состоится товарищеский матч Россия — Иран. Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Материалы по теме
Россия — Иран: в третий раз в одну реку
Россия — Иран: в третий раз в одну реку

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.73. Победа Ирана оценивается коэффициентом 5.55. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики склоняются к низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Гол в каждом тайме идёт за 1.85.

Материалы по теме
Матч дня в Лиге наций: Испания — Хорватия. Доверимся Луке Модричу
Матч дня в Лиге наций: Испания — Хорватия. Доверимся Луке Модричу
Комментарии
Новости. Ставки