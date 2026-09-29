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Названы шансы сборной Хорватии победить Испанию

Названы шансы сборной Хорватии победить Испанию
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29 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Испания — Хорватия. Игра пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

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Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.38. Победа Хорватии оценивается коэффициентом 8.00. Ничейный исход можно найти в линии за 5.10.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

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