Названы шансы «Ак Барса» нанести «Барысу» третье поражение подряд

30 сентября в Казани состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Барыс». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.83, в то время как победа «Барыса» оценивается в 3.85. Ничья и овертайм идут за 4.35.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.78, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.13. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Заключить пари на победу «Ак Барса» с форой (-1.5) предлагают за 2.35.