«Локомотив» — «Сибирь»: прогноз на матч в Ярославле

30 сентября в Ярославле состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Сибирь». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.52, в то время как победа «Сибири» оценивается в 5.50. Ничья и овертайм идут за 6.15.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.67, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.23. Гол на первой минуте идёт за 12.0.

Ставки на победу «Локомотива» с форой (-1.5 шайбы) принимаются за 1.90.