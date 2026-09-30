«Ак Барс» — «Барыс»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Казани

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Ак Барс» — «Барыс».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.17.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 сентября 2026, среда. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ак Барс» под руководством Анвара Гатиятулина после 10 матчей имеет 13 очков и делит третье место на Востоке. На «Татнефть Арене» казанцы выступают заметно увереннее: в пяти домашних матчах команда выиграла четыре раза, а в трёх последних домашних встречах не пропускала больше двух шайб за 60 минут. Однако кадровая ситуация вызывает тревогу: в матче с «Металлургом» (1:2) травмы получили сразу три игрока — Артём Галимов, Дмитрий Кателевский и Никита Дыняк. Галимов уже помещён в список травмированных после удара лицом в борт, у него повреждена кисть, и, по словам Гатиятулина, нужно будет делать операцию.

«Барыс» — главная сенсация старта сезона по части результативности. После девяти матчей на счету астанчан уже 37 заброшенных шайб — лучший показатель в лиге наряду с «Нефтехимиком». В среднем «Барыс» забивает 4.11 шайбы за встречу, хотя в прошлом сезоне эта цифра составляла всего 2.26 гола. Джастин Бэйли с 12 очками (7 шайб) является лучшим снайпером команды, а Гарретт Пилон набрал 10 баллов по системе «гол+пас». При этом высокая результативность сочетается с проблемами в обороне: в двух последних матчах астанчане пропустили 11 шайб (3:6 с «Нефтехимиком» и 3:5 со СКА). Кадровые потери также дают о себе знать: защитник Мади Диханбек остался в списке травмированных и не отправился на выездную серию.

Астанчане в среднем забивают 4.11 шайбы за матч, и даже в неудачных встречах результативность не исчезает: в двух последних поражениях они суммарно забросили шесть шайб. При этом «Ак Барс» потерял двух ключевых форвардов, что может сказаться в том числе и на оборонительных действиях хозяев. История личных встреч также говорит в пользу верхового хоккея: в четырёх матчах прошлого сезона команды забросили 4, 5, 7 и 3 шайбы соответственно. Ждём матч с хорошим количеством заброшенных шайб. Думаю, их будет минимум шесть», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».