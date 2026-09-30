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«Сочи» — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

«Сочи» — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ
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Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Сочи» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» и ТБ 4.5 за 2.25.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
6 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гуськов (Федотов, Ахияров) – 07:41 (5x5)     1:1 Сучков (Шипачёв, Алалыкин) – 24:32 (5x5)     1:2 Стюарт (Жаровский, Алалыкин) – 29:21 (5x4)     2:2 Петухов (Гуськов) – 37:37 (5x4)     3:2 Куинни (Ахияров) – 39:16 (4x3)     4:2 Петухов (Поляков, Ахияров) – 42:40 (5x5)     5:2 Гиздатуллин (Гуськов, Петухов) – 44:16 (5x4)     6:2 Хафизов (Куинни, Ахияров) – 45:58 (5x3)     6:3 Набиев (Орлович-Грудков, Ефремов) – 56:40 (5x5)    

«Последний прогноз сентября, и здесь хочется закончить месяц максимально уверенно. «Салават Юлаев» я смотрю много, и команда Виктора Козлова мне нравится. Сначала уфимцы практически образцово провели матч против московского «Динамо» и победили 3:1, а затем приехали в Нижний Новгород и вообще не позволили забить «Торпедо» — 3:0.

Особенно впечатляет то, как сейчас «Салават Юлаев» играет без шайбы. Семён Вязовой уже записал на свой счет три «сухаря» в этом сезоне и вышел в единоличные лидеры КХЛ по этому показателю. Но дело далеко не только во вратаре. Уфимцы очень здорово помогают ему, терпят, блокируют, не рассыпаются под давлением и при этом сами находят свои моменты.

Теперь на другой стороне «Сочи». Южане проиграли четыре матча подряд и восемь из девяти игр на старте сезона. Причём главная их проблема сейчас именно с голами. В четырёх последних встречах команда ни разу не забросила больше одной шайбы. А два дня назад «Сочи» уступил «Шанхайским Драконам» 1:4.

После двух очень качественных побед подряд мне вообще не хочется искать причины идти против «Салавата Юлаева». Сейчас это просто более цельная и уверенная команда. При этом обычную победу уфимцев брать скучно. Поэтому возьму с тоталом больше 4.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

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