«Сочи» — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Сочи» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» и ТБ 4.5 за 2.25.

«Последний прогноз сентября, и здесь хочется закончить месяц максимально уверенно. «Салават Юлаев» я смотрю много, и команда Виктора Козлова мне нравится. Сначала уфимцы практически образцово провели матч против московского «Динамо» и победили 3:1, а затем приехали в Нижний Новгород и вообще не позволили забить «Торпедо» — 3:0.

Особенно впечатляет то, как сейчас «Салават Юлаев» играет без шайбы. Семён Вязовой уже записал на свой счет три «сухаря» в этом сезоне и вышел в единоличные лидеры КХЛ по этому показателю. Но дело далеко не только во вратаре. Уфимцы очень здорово помогают ему, терпят, блокируют, не рассыпаются под давлением и при этом сами находят свои моменты.

Теперь на другой стороне «Сочи». Южане проиграли четыре матча подряд и восемь из девяти игр на старте сезона. Причём главная их проблема сейчас именно с голами. В четырёх последних встречах команда ни разу не забросила больше одной шайбы. А два дня назад «Сочи» уступил «Шанхайским Драконам» 1:4.

После двух очень качественных побед подряд мне вообще не хочется искать причины идти против «Салавата Юлаева». Сейчас это просто более цельная и уверенная команда. При этом обычную победу уфимцев брать скучно. Поэтому возьму с тоталом больше 4.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».