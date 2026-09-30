15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Шанхайские Драконы» — «Металлург»: прогноз Артура Хайруллина на встречу КХЛ

«Шанхайские Драконы» — «Металлург»: прогноз Артура Хайруллина на встречу КХЛ
Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Шанхайские Драконы» — «Металлург».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.78.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Чен (Соловьёв, Менелл) – 33:36 (5x3)     2:0 Саттер – 34:40 (5x4)     2:1 Коротков (Нечаев) – 39:30 (4x5)     3:1 Мингачёв – 51:47 (5x5)     4:1 Сюсиз (Мюррей, Эддисон) – 59:53 (en)    

«Шанхай» победил в последних трёх встречах, показав классный хоккей — опасения, что собранная заново команда будет долго сыгрываться, оказались ложными. И если в первых матчах регулярного чемпионата хромала игра в обороне, то в последних трёх победных встречах «драконы» пропустили всего четыре шайбы. Всё сильнее играют вратари команды Амир Мифтахов и Павел Хомченко, от действий которых многое зависит. Хотя и сама команда Митча Лава стала куда внимательнее играть без шайбы.

Продолжает побеждать и «Магнитка», которая в Омске уверенно справилась с «Авангардом» (5:1). Победная серия магнитогорцев составляет уже пять матчей — кажется, что в регулярном чемпионате у команды Андрея Разина снова не будет проблем. На фоне того, что конкуренты буксуют, «Металлург» проходит дистанцию очень уверенно. Сбавило остроту и публичное извинение Разина за громкие высказывания на пресс-конференциях: конечно, для болельщиков и журналистов будет плохо, если тренер перестанет жечь глаголом, но для команды это сыграет на пользу.

Обе команды стараются действовать в атакующем стиле и вряд ли будут закрываться, так что от предстоящей встречи жду обилия голов — как минимум шесть. Поэтому поставлю на тотал больше 5.5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Игровой день в КХЛ: «Металлург» идёт за шестой подряд, «Спартаку» пора спасать сентябрь
Игровой день в КХЛ: «Металлург» идёт за шестой подряд, «Спартаку» пора спасать сентябрь
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android