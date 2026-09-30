«Шанхайские Драконы» — «Металлург»: прогноз Артура Хайруллина на встречу КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Шанхайские Драконы» — «Металлург».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.78.

«Шанхай» победил в последних трёх встречах, показав классный хоккей — опасения, что собранная заново команда будет долго сыгрываться, оказались ложными. И если в первых матчах регулярного чемпионата хромала игра в обороне, то в последних трёх победных встречах «драконы» пропустили всего четыре шайбы. Всё сильнее играют вратари команды Амир Мифтахов и Павел Хомченко, от действий которых многое зависит. Хотя и сама команда Митча Лава стала куда внимательнее играть без шайбы.

Продолжает побеждать и «Магнитка», которая в Омске уверенно справилась с «Авангардом» (5:1). Победная серия магнитогорцев составляет уже пять матчей — кажется, что в регулярном чемпионате у команды Андрея Разина снова не будет проблем. На фоне того, что конкуренты буксуют, «Металлург» проходит дистанцию очень уверенно. Сбавило остроту и публичное извинение Разина за громкие высказывания на пресс-конференциях: конечно, для болельщиков и журналистов будет плохо, если тренер перестанет жечь глаголом, но для команды это сыграет на пользу.

Обе команды стараются действовать в атакующем стиле и вряд ли будут закрываться, так что от предстоящей встречи жду обилия голов — как минимум шесть. Поэтому поставлю на тотал больше 5.5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».