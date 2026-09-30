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«Шанхайские Драконы» — «Металлург»: ставка Дарьи Мироновой на матч КХЛ 30 сентября

«Шанхайские Драконы» — «Металлург»: ставка Дарьи Мироновой на матч КХЛ 30 сентября
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Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Шанхайские Драконы» — «Металлург».

Ставка: ТБ 5 за 1.50.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Чен (Соловьёв, Менелл) – 33:36 (5x3)     2:0 Саттер – 34:40 (5x4)     2:1 Коротков (Нечаев) – 39:30 (4x5)     3:1 Мингачёв – 51:47 (5x5)     4:1 Сюсиз (Мюррей, Эддисон) – 59:53 (en)    

«Шанхай» набрал ход и подходит к матчу с серией из трёх побед подряд и четырьмя выигрышами в пяти играх. 28 сентября «Драконы» обыграли «Сочи» 4:1, причём уже через 34 секунды Райли Саттер открыл счёт, а к 12-й минуте хозяева вели 2:0. Амир Мифтахов пропустил только одну шайбу. До встречи с «Сочи» одним из главных плюсов «Шанхая» было большинство — 26.7%, а Дмитрий Яшкин набрал пять (4+1) очков за четыре встречи.

Лидер Востока спешит к «Драконам» после победы над «Авангардом» (5:1). Таким образом, это восьмая победа «Металлурга» в сезоне. Важно отметить, что «Металлург» выигрывает не только за счёт атаки, но и за счёт всех работающих деталей. Главное, чтобы наладилась работа в пресс-центрах КХЛ и больше внимания уделялось происходящему на площадке.

Для «Шанхая» это будет хорошая проверка и совершенно другой уровень сопротивления. У магнитогорцев есть преимущество в очных встречах: начиная с 2023 года, «Шанхай» не выигрывал у «Металлурга» в регулярном чемпионате, то есть это шесть поражений подряд. Встреча соперников на предсезонке завершилась победой магнитогорцев 3:2 в овертайме.

У «Шанхая» есть большинство и хорошая серия, поэтому лёгкой прогулки у гостей не будет. Хозяева заряжены. Но по глубине состава, качеству реализации и стабильности перевес в сторону «Металлурга». Я не исключаю того, что игра может получиться результативной. Поэтому ожидаю, что, скорее всего, будет заброшено минимум пять шайб на обе команды», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

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