«Шанхайские Драконы» — «Металлург»: ставка Дарьи Мироновой на матч КХЛ 30 сентября

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Шанхайские Драконы» — «Металлург».

Ставка: ТБ 5 за 1.50.

«Шанхай» набрал ход и подходит к матчу с серией из трёх побед подряд и четырьмя выигрышами в пяти играх. 28 сентября «Драконы» обыграли «Сочи» 4:1, причём уже через 34 секунды Райли Саттер открыл счёт, а к 12-й минуте хозяева вели 2:0. Амир Мифтахов пропустил только одну шайбу. До встречи с «Сочи» одним из главных плюсов «Шанхая» было большинство — 26.7%, а Дмитрий Яшкин набрал пять (4+1) очков за четыре встречи.

Лидер Востока спешит к «Драконам» после победы над «Авангардом» (5:1). Таким образом, это восьмая победа «Металлурга» в сезоне. Важно отметить, что «Металлург» выигрывает не только за счёт атаки, но и за счёт всех работающих деталей. Главное, чтобы наладилась работа в пресс-центрах КХЛ и больше внимания уделялось происходящему на площадке.

Для «Шанхая» это будет хорошая проверка и совершенно другой уровень сопротивления. У магнитогорцев есть преимущество в очных встречах: начиная с 2023 года, «Шанхай» не выигрывал у «Металлурга» в регулярном чемпионате, то есть это шесть поражений подряд. Встреча соперников на предсезонке завершилась победой магнитогорцев 3:2 в овертайме.

У «Шанхая» есть большинство и хорошая серия, поэтому лёгкой прогулки у гостей не будет. Хозяева заряжены. Но по глубине состава, качеству реализации и стабильности перевес в сторону «Металлурга». Я не исключаю того, что игра может получиться результативной. Поэтому ожидаю, что, скорее всего, будет заброшено минимум пять шайб на обе команды», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».