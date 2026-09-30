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«Спартак» — «Трактор»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ в Москве

«Спартак» — «Трактор»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ в Москве
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Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Спартак» — «Трактор».

Ставка: тотал «Трактора» меньше 2.5 за 1.65.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Валенцов (Сошников, Светлаков) – 01:14 (5x5)     1:1 Мальцев – 05:35 (5x4)     2:1 Пивчулин (Филин, Мальцев) – 32:24 (5x4)     2:2 Рыкманов (Сошников, Светлаков) – 35:34 (5x5)     2:3 Рыков (Федосеев, Дронов) – 36:31 (5x5)     2:4 Григоренко (Дронов, Катчук) – 37:58 (5x4)    

«Спартак» подходит к встрече после двух домашних поражений подряд. Сначала москвичи уступили проблематичному «Авангарду» 1:2 в овертайме, затем проиграли «Автомобилисту» 2:4. При этом во втором матче красно-белые имели преимущество по владению и броскам, а в третьем периоде отыгрались с 0:2 благодаря дублю Егора Филина. Подвела реализация: пятиминутное большинство осталось без голов, а давление не дало результата. Но стоит отметить, что и до этих неприятностей москвичи уступили 1:3 «Салавату» на выезде. При этом серия из пяти побед пока что держит коллектив в топ-5 Запада. После 10 встреч у «Спартака» 11 очков.

Мы неоднократно обсуждали тяжёлое начало сезона для «Трактора». Несмотря на ожидаемые результаты из-за смены состава и, самое главное, приглашение тренера без опыта КХЛ, видеть челябинцев на дне Востока неприятно. «Трактор» остался в Москве после важной победы над московским «Динамо» 2:1 в овертайме. Победную шайбу забросил Михаил Рольгизер. До этого команда уступила СКА 3:4, поэтому вопросы к обороне остаются. Но два очка в должны добавить уверенности. Это всего лишь вторая победа команды из восьми игр в этом сезоне.

Соперники пересекались в Челябинске, «Спартак» выиграл 3:1, хотя «Трактор» старался, создавал моменты и временами владел инициативой. Красно-белые эффективнее использовали свои шансы. Так что команды находятся в разных ситуациях, при этом обеим нужно выигрывать. ,«Спартаку» кровь из носа необходимо прерывать серию поражений, а «Трактору» после эмоционального импульса (победы над «Динамо») надо продолжать выстраивать свою игру. В очной истории 8 из 10 матчей на площадке «Спартака» не пробивали тотал 6 шайб. Берём и этот факт на заметку.

Из девяти встреч красно-белых лишь одна ушла за пределы основного времени. У хозяев есть всё для успешного результата в этот вечер: от домашнего преимущества до глубины состава. «Трактору» тяжело даются голы. Несмотря на продуктивный матч в Питере, ИТМ 2.5 гостей звучит правдоподобно», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

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