«Спартак» — «Трактор»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ в Москве

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Спартак» — «Трактор».

Ставка: «Трактор» не проиграет за 1.95.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Несмотря на удручающее положение в турнирной таблице, игра «Трактора» оставляла не самое плохое впечатление. Команда Скотта Гордона ни в чём не уступала даже признанным фаворитам, но набирала мало очков. Воздалось челябинцам в выездном матче с московским «Динамо», когда Легаре в начале третьего периода сравнял счет, а Горюнов-Рольгизер принес гостям победу в овертайме.

«Трактор» и «Спартак» недавно играли между собой в Челябинске, и та игра обернулась громким скандалом. На последней минуте хозяева забросили шайбу и сравняли счёт, но арбитры отменили гол из-за того, что Андрей Светлаков воздействовал на вратаря.

Естественно, челябинцы долго негодовали, а генменеджер клуба Алексей Волков даже выступил с официальным заявлением: «Такие моменты однозначно должны трактоваться в пользу нападающего, о чём и говорит сам Анисимов. Никакого контакта у Андрея Светлакова с голкипером не было. Это видно на многочисленных повторах, что позволяет говорить однозначно — у «Трактора» просто украли чистый гол».

Возможно, старый инцидент заставит челябинцев играть ещё лучше — ставлю на то, что они как минимум не проиграют в основное время. И будем надеяться, что обойдётся без обсуждений о судействе», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».