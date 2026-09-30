«Локомотив» — «Сибирь»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Ярославле

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Локомотив» — «Сибирь».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.01.

«Матч «Локомотива» с «Сибирью» — это противостояние действующего чемпиона, который прагматично идёт по дистанции, и команды, которая отчаянно пытается прервать затянувшуюся серию неудач в очных встречах. Исход, который здесь напрашивается, лежит в плоскости результативности.

«Локомотив» под руководством Дмитрия Квартальнова возглавляет Западную конференцию с 16 очками после 10 игр. Ярославцы выиграли семь из восьми последних матчей, но главное — их стиль. В шести из последних семи встреч общее количество заброшенных шайб не превышало цифру 5. Команда Квартальнова не форсирует события, играет дисциплинированно и не устраивает перестрелок. Это не «Локомотив», который забивает много — это «Локомотив», который забивает ровно столько, сколько нужно для победы.

«Сибирь» под руководством Ярослава Люзенкова располагается на 10-м месте на Востоке с шестью очками после девяти встреч. Новосибирцы нестабильны в атаке, но в обороне всё не так плохо: в пяти из семи предыдущих матчей соперники Новосибирска забрасывали меньше пяти шайб. Главный тренер после поражения от того же «Локомотива» (1:2) признал, что команде пока не хватает эффективности в атаке. Форвард Евгений Кузнецов пропустил два матча из-за травмы и только хочет вернуться в состав, однако его готовность остаётся под вопросом. Тейлор Бек продолжает испытывать проблемы со спиной. Без полноценной атаки против организованной обороны ярославцев рассчитывать на голы сложно.

В последних 15 очных встречах команды ни разу не пробили отметку в пять заброшенных шайб. «Локомотив» идёт на девятиматчевой победной серии над «Сибирью» в КХЛ, но побеждает не за счёт разгромов, а за счёт дисциплины и обороны. В таких играх каждая шайба даётся с трудом. Даже в недавнем гостевом матче (2:1) новосибирцы сумели забросить лишь единожды, и то — в большинстве.

Если учитывать прагматичный стиль «Локомотива», нестабильность «Сибири» в атаке и устойчивую тенденцию «низовых» матчей в этом противостоянии, логично предположить, что команды не забросят много шайб в противостоянии, которое состоится в среду. Считаю, что даже пресловутую цифру 5 команды не перебьют», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».