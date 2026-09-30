«Ак Барс» — «Барыс»: ставки и коэффициенты на матч КХЛ 30 сентября

30 сентября в Казани состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Ак Барсом» и астанинским «Барысом». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами матча хозяев. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.03, в то время как победа «Барыса» по итогам 60 минут игры оценивается в 3.12. Ничья и овертайм идут за 4.35.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности в матче. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.78, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.13. Гол на первой минуте идёт за 11.5.