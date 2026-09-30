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«Ак Барс» — «Барыс»: ставки и коэффициенты на матч КХЛ 30 сентября

«Ак Барс» — «Барыс»: ставки и коэффициенты на матч КХЛ 30 сентября
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30 сентября в Казани состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Ак Барсом» и астанинским «Барысом». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
0:1 Логвин (Дэй, Симонов) – 08:53 (5x5)     1:1 Кателевский (Якупов) – 21:54 (5x5)     2:1 Денисенко (Яруллин, Евсеев) – 23:20 (5x5)     3:1 Миллер (Лямкин, Якупов) – 24:14 (5x5)     4:1 Семёнов (Денисенко, Яруллин) – 59:14 (en)    

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами матча хозяев. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.03, в то время как победа «Барыса» по итогам 60 минут игры оценивается в 3.12. Ничья и овертайм идут за 4.35.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности в матче. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.78, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.13. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

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