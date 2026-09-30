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«Локомотив» — «Сибирь»: ставки и коэффициенты на матч КХЛ в Ярославле

«Локомотив» — «Сибирь»: ставки и коэффициенты на матч КХЛ в Ярославле
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30 сентября в Ярославле состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Локомотивом» и местной «Сибирью». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Яремчук (Косолапов, Диц) – 23:07 (5x4)     1:1 Рафиков (А. Радулов, Сурин) – 40:19 (5x4)     2:1 А. Радулов (Рафиков, Сергеев) – 44:14 (5x4)     3:1 Кузин (Фьоре, Иванов) – 59:59 (en)    

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами матча хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.35, в то время как победа «Сибири» по итогам 60 минут игры оценивается в 6.30. Ничья и овертайм идут за 6.15.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.67, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.23. Гол на первой минуте идёт за 12.0.

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