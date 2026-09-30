«Локомотив» — «Сибирь»: ставки и коэффициенты на матч КХЛ в Ярославле

30 сентября в Ярославле состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Локомотивом» и местной «Сибирью». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами матча хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.35, в то время как победа «Сибири» по итогам 60 минут игры оценивается в 6.30. Ничья и овертайм идут за 6.15.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.67, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.23. Гол на первой минуте идёт за 12.0.