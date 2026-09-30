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Россия — Намибия: дата товарищеского матча, в каком городе сыграют

Россия — Намибия: дата товарищеского матча, в каком городе сыграют
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3 октября состоится товарищеский матч между сборными России и Намибии. Игра пройдёт в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
03 октября 2026, суббота. 18:45 МСК
Россия
Окончен
6 : 0
Намибия
1:0 Садулаев – 37'     2:0 Пруцев – 54'     3:0 Тюкавин – 65'     4:0 Глушенков – 84'     5:0 Петров – 87'     6:0 Ндисиро – 90+2'    

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.13. Победа Намибии оценивается коэффициентом 48.0. Ничейный исход можно найти в линии за 8.00.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.68, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.85.

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