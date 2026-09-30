«Юбилейный купон»: итоги первого этапа масштабного розыгрыша от БК «Леон»

Первый этап «Юбилейного купона» от БК «Леон» подошёл к концу! Настало время подвести промежуточные итоги и рассказать, что ждёт участников в следующей части масштабного розыгрыша призов и фрибетов.

Фото: пресс-служба БК «Леон»

Результаты первого этапа

«Юбилейный купон» в честь 15-летия БК «Леон» набирает обороты. С первых дней акция привлекла большое количество участников, а обладатели суперкупонов получат возможность побороться за призы в финальном розыгрыше. И это только начало – акция продолжается и объединяет всё больше участников.

Подведение итогов и вручение наград за участие в первом этапе состоялось 29 сентября. Среди 7048 победителей было распределено 15 000 000 рублей фрибетами. Обладателю главного приза достался фрибет 500 000 рублей, за второе место – 300 000 рублей, а за третье – 200 000 рублей. Полный список победителей доступен на странице акции.

Что ждет во втором этапе?

2-й тур «Юбилейного купона» проходит с 28 сентября по 25 октября. По его итогам определятся обладатели премиальной техники и более 8 000 000 рублей фрибетами.

Напоминаем: пользователи с суперкупонами примут участие в финальном розыгрыше, который состоится 22 декабря – на кону главный приз номиналом в 15 000 000 рублей фрибетом, путёвки на отдых для двоих на Мальдивы, Luxury-боксы и другие ценные подарки.

Как принять участие?

Зарегистрируйтесь или войдите в свой профиль на сайте или в мобильном приложении БК «Леон». После подтверждения участия в акции «Юбилейный купон» заключайте пари с коэффициентом хотя бы одного из событий от 1.50, чтобы накапливать купоны и повышать шансы на победу.

Каждые 2500 рублей из суммы одиночного или экспресс-пари принесут вам один купон, а их общее количество будет отображено в «Бонус-центре». Каждые 100 купонов, полученные за четыре этапа акции, будут равны одному суперкупону – чем их больше, тем выше вероятность оказаться среди победителей финального розыгрыша.

Еще не поздно присоединиться

Продолжаем отмечать 15-летие БК «Леон» – впереди ждут ещё три увлекательных этапа «Юбилейного купона» и финальный розыгрыш ценных призов и фрибетов. Накапливайте купоны и суперкупоны, чтобы окунуться в атмосферу настоящего праздника!

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