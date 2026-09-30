Известна площадка турнира по паделу в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт»

2 октября в клубе PARI Padel 8 Марта пройдёт турнир по паделу в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт». В соревнованиях примут участие представители букмекерских компаний, регулятора, спортивной индустрии и бизнеса.

На корты выйдут сотрудники компаний PARI, «Фонбет», «Лига Ставок», БЕТСИТИ и «Леон». Также в турнире примут участие представители Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), Росконгресса, «Национальной лотереи», футбольного клуба «Зенит», компании «Рольф» и других.

Соревнования пройдут в нескольких категориях с учётом уровня подготовки игроков. Такой формат позволит принять участие в турнире как спортсменам с опытом, так и новичкам в паделе.

Турнир станет неформальной спортивной частью программы форума «Азартные игры: отчисления на спорт» и дополнительной площадкой для общения представителей букмекерской отрасли, спорта, бизнеса и регулирующих организаций.