«Динамо» — «Торпедо»: назван фаворит матча КХЛ

1 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо». Встреча пройдёт на «ВТБ Арене» и начнётся в 19:30 мск. В активе москвичей после 11 встреч 11 очков, нижегородцы набрали 12 очков за девять игр.

Букмекеры не видят между соперниками большой разницы. Победа «Динамо» в основное время оценивается коэффициентом 2.29, ничья идёт за 4.12, а успех «Торпедо» — за 2.70. С учётом овертайма и буллитов успех москвичей идёт за 1.77, нижегородцев — за 2.03.

По тоталам линия получается любопытнее. Тотал больше 5 шайб доступен за 1.94, тотал меньше 5 шайб — за 1.87. Более агрессивный ТМ 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.20, а ТБ 5.5 шайбы — в 2.29. После последних матчей обеих команд рынок уже заметно осторожнее смотрит на возможную голевую перестрелку.