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Греция — Нидерланды: прогноз на матч Лиги наций

Греция — Нидерланды: прогноз на матч Лиги наций
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1 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Греция — Нидерланды. Игра пройдёт в Салониках на стадионе «Тумба». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

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Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Греции предлагается с коэффициентом 3.38. Победа Нидерландов оценивается коэффициентом 2.17. Ничейный исход можно найти в линии за 3.55.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

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