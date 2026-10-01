«Динамо» М — «Торпедо»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Динамо» М — «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» за 2.62.

«Динамо» под руководством Леонида Тамбиева переживает тяжелейший период. В одном из последних матчей бело-голубые дома уступили «Салавату Юлаеву» (1:3), и главный тренер после игры был предельно жёстким: он раскритиковал дисциплину, необязательные удаления и назвал лидеров команды «бумажными звёздами», пригрозив отправить их на трибуну. Единственный гол в той встрече организовала молодёжь — Артём Бондарь и Михаил Меликов, что лишь подчёркивает системные проблемы москвичей. После такого могло показаться, что динамовцы соберутся с мыслями и найдут в себе силы одолеть челябинский «Трактор», который к моменту очной встречи набрал всего лишь четыре очка. Но не срослось — «Трактор» одолел «Динамо» в овертайме. Кадровая ситуация у москвичей не из лучших: в лазарете находятся Никита Тертышный и Егор Римашевский, а в матче с тем же «Салаватом» травму получил Игорь Мартынов. «Динамо» проигрывает третьи периоды и не может найти внутренние резервы для перелома хода встреч.

«Торпедо» под руководством Алексея Исакова, напротив, подходит к матчу в статусе команды, которая умеет навязывать борьбу даже в сложных условиях. Да, кадровая ситуация у нижегородцев тоже непростая: в списке травмированных находится Алексей Кручинин, а после матча с «Авангардом» главный тренер отмечал, что почти половина команды отсутствует по здоровью. Однако «Торпедо» демонстрирует характер и волю. В сентябре на роль лидеров атаки выдвинулись Владимир Ткачёв, Егор Виноградов и Даниил Сероух, который на старте чемпионата оказался в числе лучших снайперов лиги. Вратарская линия также вызывает доверие: Денис Костин является основным голкипером и защищает ворота нижегородцев в нынешней регулярке.

В последних 10 очных играх бело-голубые побеждали восемь раз, и серия с набранными очками в играх с «Торпедо» составляет те же 10 матчей. Однако эта статистика строилась на сыгранном составе с креативными форвардами, которых сейчас в обойме просто нет. «Динамо» мучительно ищет пути к воротам, а против организованной обороны «Торпедо» сделать это будет крайне сложно. Нижегородцы, в свою очередь, находятся в статусе команды, которая неудобна для «Динамо» именно за счёт дисциплинированной игры в обороне и умения действовать на контратаках.

К тому же для москвичей это последняя встреча в пятиматчевой домашней серии — на фоне накопившейся усталости и психологического груза от критики тренера это дополнительный фактор риска. Учитывая кризисное состояние «Динамо», кадровые проблемы хозяев и способность «Торпедо» навязывать борьбу в гостях, логично предположить, что нижегородцы добьются победы», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».