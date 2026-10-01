«Динамо» Мн — ЦСКА: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ 1 октября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Динамо» Мн — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 4.5 за 3.20.

«ЦСКА выдал со СКА настоящий праздник хоккея. На двоих забросили 11 шайб, постоянные качели и 6:5 в пользу команды Игоря Никитина. Особенно интересно это выглядит на фоне того, что до армейского дерби ЦСКА два матча подряд вообще не пропускал. Очередное напоминание, насколько быстро в хоккее может поменяться рисунок игры.

И у Минска предыдущий матч получился не менее качельным. «Динамо» вело у «Лады» 5:0, после чего практически перестало контролировать происходящее и позволило сопернику вернуться до 5:4. То есть обе команды подходят к этой встрече после матчей, где всё менялось буквально по ходу одного вечера.

При этом «Динамо» в последнее время вообще регулярно играет результативно. С «Автомобилистом» было 5:3, с московским «Динамо» — 3:4, с «Ладой» — 5:4. Плюс вернулся Сэм Энэс, который сразу забил. У Минска хватает мастерства впереди, чтобы свои шайбы найти и с ЦСКА.

Здесь всё-таки рискну поверить в армейцев. ЦСКА мне нравится по составу, а вчерашняя победа над СКА должна добавить эмоций. Да, теперь практически сразу нужно играть в Минске против более свежего соперника, поэтому лёгкой прогулки точно не жду.

Но качели в последних матчах обеих команд подталкивают именно к результативному сценарию. И если игра снова раскроется, у ЦСКА, на мой взгляд, больше возможностей её забрать. Простая победа армейцев здесь не настолько интересна. Добавляю всего одно условие: пять шайб на двоих. Получаем уже очень приятный коэффициент и сценарий, в который я действительно верю», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».