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Германия — Сербия: ставка Семёна Зигаева на игру Лиги наций

Германия — Сербия: ставка Семёна Зигаева на игру Лиги наций
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Германия — Сербия.

Ставка: победа Германии с форой (-2) за 1.97.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 3-й тур
01 октября 2026, четверг. 21:45 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Сербия
1:0 Бишоф – 39'     2:0 Вирц – 61'    

«Сборную Германии после чемпионата мира возглавил Юрген Клопп, а дебют состоялся на прошлой неделе в Нидерландах. Для тренера хозяев Хави это также был первый матч после назначения. Сначала ван Дейк забил, но гол отменили после просмотра. Ещё до перерыва Нмеча вывел немцев вперёд, но в компенсированное время ко второму тайму Гакпо сравнял, и Клопп стартовал с ничьей. Дальше — хуже. Сборная Германии принимала Грецию, которой ни разу в истории не проигрывала. Но на сей раз в Аугсбурге, пропустив единственный мяч на 74-й минуте, немцев постигла неудача.

Команда Сербии в 1-м туре в Белграде принимала Грецию и открыла счёт уже на четвёртой минуте матча. Пусть гости в первом тайме имели много моментов, чтобы сравнять счёт, но на перерыв хозяева ушли лидерами. Во втором тайме доминация греков продолжилась, они дважды поразили ворота сербов, нанеся им поражение. Дальше в Белград пожаловали нидерландцы и до перерыва забили с пенальти, но во втором тайме Сербия усилиями Йовича счёт сравняла. Удержать хотя бы ничью хозяевам не удалось, в середине второго отрезка Нидерланды вновь вышли вперёд и до финального свистка сохранили победный счёт.

В историю можно войти, а Юрген Клопп умудрился вляпаться. Последний раз новый тренер Бундестим не одержал ни одной победы в 1964 году. Клоппа за это сильно критикуют, но нынешние сербы, да ещё и в гостях, вряд ли смогут дать бой сборной Германии. Жду, что немцы победят в этом матче минимум с разницей в два мяча, скорее всего, случится даже разгром», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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