Греция — Нидерланды: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги наций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Греция — Нидерланды.

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.95.

«Сборная Греции в 1-м туре Лиги наций играла в гостях в Белграде против Сербии. Хозяева открыли счёт уже на четвёртой минуте. У греков до перерыва было много моментов, но они ушли на перерыв, уступая. Во втором тайме доминация продолжилась, два мяча принесли гостям победу. Дальше греки отправились в Аугсбург на матч с немцами, которых ни разу в истории не обыгрывали. На сей раз случилось чудо, у команды Клоппа было больше моментов, однако Греция терпела, дождалась своего шанса и забила минут за 20 до конца, после чего удержала первую победу над Германией в истории.

Сборная Нидерландов провалилась на чемпионате мира, и к началу Лиги наций команду возглавил Хави, а дебют пришелся на домашнюю встречу с национальной командой Германии. В первом тайме нидерландцы забили, но гол ван Дейка отменили после просмотра. А вот мяч Феликса Нмечи ещё до перерыва уже никто отменить не смог. Второй тайм был полностью за нидерландцами, однако уйти от поражения им удалось лишь в компенсированное время. Дальше Нидерланды отправились в Белград на матч с командой Сербии и к перерыву вели в счёте. В начале второго тайма гол Йовича восстановил паритет, но гости вновь забили и увезли три очка.

Вряд ли кто-то ожидал, что в 3-м туре игра Греция — Нидерланды будет встречей лидеров. Если нидерландцев на второй строчке можно было ожидать, то греков в качестве лидера своего квартета вряд ли ждали. Ещё и встреча пройдёт в Салониках, что даст хозяевам неплохую поддержку трибун. У гостей мощный состав, и они едут, чтобы забрать лидерство себе. Так что верю в яркий и бескомпромиссный футбол с множеством голов, причём с обеих сторон», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».