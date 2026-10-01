Дания — Португалия: ставка Михаила Моссаковского на матч Лиги наций в Копенгагене

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Дания — Португалия.

Ставка: победа Дании по ударам с форой (+1.5) за 1.75.

«Это, конечно же, матч имени Криштиану Роналду и всего того, что сейчас происходит вокруг него. Роналду покинул расположение сборной Португалии, и эта история с Жорже Жезушем и руководством португальского футбола сейчас будет на первых полосах. Понятно, что через неё во многом будет восприниматься и игра с Данией. Всё началось после матча с Норвегией, в котором Роналду так и не появился на поле. Жезуш планировал дать ему примерно полчаса, но по ходу встречи изменил решение. После этого ситуация только разгорелась, а в итоге Криштиану вообще уехал из расположения национальной команды.

При этом с португальским футболом, наверное, происходит то, что рано или поздно всё равно должно было произойти. Все ожидали, что расставание с Роналду может случиться сразу после чемпионата мира 2026 года, но Криштиану пошёл ещё на один цикл. И сейчас жизнь в очередной раз показывает, что всё имеет своё начало и свой конец. Пока Роналду не объявлял о завершении карьеры в сборной, но понятно, что вся эта история не может не влиять на команду. Поэтому как минимум в этой конкретной игре с Данией португальцам, на мой взгляд, будет тяжело.

А если переходить непосредственно к матчу, обратил бы внимание на удары по воротам. В игре с Норвегией Португалия очень серьёзно уступила по этому показателю — 12:22. То есть норвежцы нанесли ровно на 10 ударов больше. И практически зеркальная ситуация была в матче Дании с Уэльсом — датчане выиграли по ударам 20:10. Это уже довольно показательная история с точки зрения того, как команды проводят свои последние встречи. Плюс можно вспомнить очный матч Дании и Португалии в 2025 году. В Копенгагене датчане тогда имели подавляющее преимущество по ударам (23:8) и победили 1:0.

Поэтому мне кажется, что именно этот компонент сейчас очень интересен с точки зрения дополнительной статистики. Португалии здесь абсолютно ничто не гарантирует преимущества по ударам, особенно на фоне последних матчей и всей ситуации вокруг команды. Наоборот, я думаю, что Дания вполне способна снова перебить соперника. Поэтому предлагаю брать датчан по ударам с форой (+1.5)», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».