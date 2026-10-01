«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй».

Ставка: ТМ 5.5 за 2.05.

«В прошлом сезоне «Нью-Йорк» выиграл две гостевые встречи с общим тоталом больше 5.5 и уступил дома 1:4. Сложно сказать, что составы соперников стали мощнее за лето. Скорее, это будет встреча двух проблематичных команд Востока. «Рейнджерс» уже успели размяться в матче с «Бостоном», хотя лучше охарактеризовать это как «не успели размяться», и проиграли 0:3.

Зато «Лайтнинг» с большими пробелами в обороне только открывают сезон. Летом клуб расстался с Дарреном Рэддишем и Ником Полом, добавил ветерана Джона Карлсона и Илью Михеева для меньшинства, а 24-летний Деннис Хилдеби сменил Юнаса Юханссона в роли второго вратаря. Рэддиш провел выдающийся сезон в прошлом сезоне – 22 гола и 70 очков в 73 матчах – установив клубный рекорд по голам среди защитников, а его место фактически занял 36-летний Карлсон, набравший 60 очков. Однако Джон уже давно не в прайме. Несмотря на грамотные решения и уверенность в себе, на предсезонке он проигрывал в скорости и контроле шайбы игрокам АХЛ.

При этом главное оружие «Тампы» никуда не исчезло. Никита Кучеров подходит к сезону в статусе действующего обладателя «Харт Трофи» после 44 голов и 130 очков в 76 встречах. Вместе с Василевским, Хедманом и Пойнтом он остается частью звёздного ядра «Тампы». Однако тренеры снова перекроили большинство, и Карлсон никак не мог нормально принять передачи Кучерова. Не было завершения. «Тампа» четыре сезона подряд не проходит дальше первого раунда Кубка Стэнли, а летом руководство вновь не сделало мощных усилений.

«Рейнджерс» в прошлом сезоне очень тяжело смотрелись дома, поэтому пока нет представления, что могло бы измениться за лето. Безусловно, Игорь Шестёркин не захочет уходить с площадки с ещё одним итогом 0:3. Василевский на предсезонке также не был в своей форме, это добавляет элемент непредсказуемости. Ожидаем шероховатости обоих соперников. В этой игре всё может пойти в любую сторону. Помечтаем о дуэли росссийских вратарей. Поэтому поставлю на то, что в матче будет заброшено максим