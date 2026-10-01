«Нэшвилл» — «Миннесота»: ставка Дарьи Мироновой на игру НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Нэшвилл» — «Миннесота».

Ставка: победа «Миннесоты» в матче за 1.65.

«По итогам прошлого сезона преимущество за «дикарями»: команда забрасывала в среднем 3,27 шайбы за матч, а «Нэшвилл» — 2,95. Да, и в этом на бумаге «Миннесота» выглядит солиднее. Однако к стартовой игре гости подходят с серьёзными кадровыми проблемами во вратарской линии и защите. Филип Густавссон вне состава с травмой, поэтому основная нагрузка в воротах ложится на Йеспера Валльстедта. Ещё существеннее потеря Брока Фэйбера — защитника, набравшего 51 очко в 80 матчах прошлого сезона. Таким образом, за двоих придётся отрабатывать Куинну Хьюзу — главному усилению «Миннесоты» в прошлом сезоне.

«Хищники» неудачно проверили своих ветеранов и проспектов на предсезонке. Причём две встречи с «Каролиной» завершились поражениями 5:6 и 0:6. Особенно тревожны 12 пропущенных шайб за эти две игры. «Миннесота» тоже не блистала: три поражения, одна победа в овертайме и всего одна шайба в двух матчах с «Далласом». Однако состав и возможности гостей намного стабильнее. Они наберут ход.

«Хищники» выставили защитника Илью Любушкина на драфт отказов, а «Миннесота» осталась без Фэйбера. При этом у хозяев в атаке есть огромный опыт: Форсберг, Стэмкос, Маршессо и О’Райлли, каждый способен решить эпизод индивидуально, а Роман Йози традиционно опасен при подключениях. Но если учитывать прошлый сезон, мы знаем, что в совокупности ничего не работало.

У «Миннесоты» главная угроза — Кирилл Капризов и Куинн Хьюз, оба в состоянии резко увеличить скорость выхода из зоны и качество большинства, плюс создать и реализовать моменты. Конечно, в отдельной игре может случиться всё что угодно, но преимущество на стороне «Миннесоты», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».