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Минфин: к онлайн-казино в России есть несколько подходов, нужно решить, что нам подходит

Минфин: к онлайн-казино в России есть несколько подходов, нужно решить, что нам подходит
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Заместитель министра финансов Иван Чебесков в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт» высказался относительно возможной легализации онлайн-казино в России.

«Нас беспокоит теневой сектор онлайн-казино, который сопоставим с размером легального сектора. Мы не получаем деньги на спорт, ничего не получаем. Эти деньги могут идти на финансирование задач против нашей страны. Есть несколько подходов: запрет и легализация. Нужно пройти эту развилку и решить, что нам больше подходит. Сейчас это ключевая головная боль нашей политики», — подчеркнул Чебесков.

Ранее министр финансов Антон Силуанов предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино.

IV Российский форум спорта и организаторов азартных игр «Азартные игры: отчисления на спорт» проходит 1-2 октября в Москве. «Чемпионат» выступает информационным партнёром мероприятия.

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