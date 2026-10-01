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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
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Михаил Дегтярёв: наш интерес простой — больше денег на спорт

Михаил Дегтярёв: наш интерес простой — больше денег на спорт
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв в своём выступлении на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказал об интересах государства во взаимодействиях с букмекерами.

«Как глава Минспорта и глава ОКР скажу: наш интерес простой – больше денег на спорт. Все остальные интересы выскажут участники процесса, у нас он один», — подчеркнул Дегтярёв.

Он также призвал общественность делать меньше ставок и спонсировать развитие спорта напрямую.

«Поменьше делайте ставок, поменьше играйте. Если есть непреодолимое желание избавиться от денег, направьте напрямую в спортивные организации», — заявил чиновник.

IV Российский форум спорта и организаторов азартных игр «Азартные игры: отчисления на спорт» проходит 1-2 октября в Москве. «Чемпионат» выступает информационным партнёром мероприятия.

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