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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
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Минфин оценил возможные доходы государства от игорной индустрии

Минфин оценил возможные доходы государства от игорной индустрии
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Заместитель министра финансов Иван Чебесков в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт» оценил возможные поступления в бюджет государства от игорной индустрии.

«Эта индустрия способна давать государству порядка 100 млрд рублей в год. 42 млрд отчислений и около 50 млрд налогов на всех уровнях, включая налоги на игорный бизнес и НДФЛ. Плюсы от работы индустрии определенно есть», — заявил Иван Чебесков.

В ходе своего выступления на сессии «Государство. Спорт. Букмекеры. В поиске баланса интересов» заместитель министра также высказался относительно возможной легализации онлайн-казино в России.

IV Российский форум спорта и организаторов азартных игр «Азартные игры: отчисления на спорт» проходит 1-2 октября в Москве. «Чемпионат» выступает информационным партнёром мероприятия.

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