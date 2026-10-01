Минфин оценил возможные доходы государства от игорной индустрии

Заместитель министра финансов Иван Чебесков в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт» оценил возможные поступления в бюджет государства от игорной индустрии.

«Эта индустрия способна давать государству порядка 100 млрд рублей в год. 42 млрд отчислений и около 50 млрд налогов на всех уровнях, включая налоги на игорный бизнес и НДФЛ. Плюсы от работы индустрии определенно есть», — заявил Иван Чебесков.

В ходе своего выступления на сессии «Государство. Спорт. Букмекеры. В поиске баланса интересов» заместитель министра также высказался относительно возможной легализации онлайн-казино в России.

IV Российский форум спорта и организаторов азартных игр «Азартные игры: отчисления на спорт» проходит 1-2 октября в Москве. «Чемпионат» выступает информационным партнёром мероприятия.