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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
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Глава ЕРАИ оценил размер целевых отчислений букмекеров по итогам трёх кварталов 2026 года

Глава ЕРАИ оценил размер целевых отчислений букмекеров по итогам трёх кварталов 2026 года
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Генеральный директор публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» Алексей Грачёв оценил вероятный размер целевых отчислений букмекеров на развитие спорта по итогам трёх кварталов 2026 года.

«Только по итогам трёх кварталов этого года мы ожидаем более 30 млрд рублей целевых отчислений. За пять лет работы ЕРАИ перечислил более 120 млрд рублей отчислений спортивным федерациям и Российскому спортивному фонду», — заявил Грачёв в ходе пленарной сессии «Государство. Спорт. Букмекеры. В поиске баланса интересов» в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт».

В ходе этой же сессии заместитель министра финансов России Иван Чебесков высказался относительно возможной легализации онлайн-казино в России.

IV Российский форум спорта и организаторов азартных игр «Азартные игры: отчисления на спорт» проходит 1-2 октября в Москве. «Чемпионат» выступает информационным партнёром мероприятия.

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