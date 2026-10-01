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Умар Кремлёв поддержал идею о легализации онлайн-казино в России

Умар Кремлёв поддержал идею о легализации онлайн-казино в России
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Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв высказался относительно возможной легализации онлайн-казино в России.

«Смысл бороться с онлайн-казино? Сложно с этим бороться. Надо начать регулировать его и дать более удобную возможность людям. Кто-то негативит, а хуже становится только стране. Это как бороться с ветряной мельницей. Надо просто все регулировать. Нелегальный рынок умрёт сам по себе, если им займётся регулятор. Тогда мы получим в два раза больше отчислений», — заявил Кремлёв в ходе сессии «Государство. Спорт. Букмекеры. В поиске баланса интересов» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

Ранее министр финансов Антон Силуанов предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино.

IV Российский форум спорта и организаторов азартных игр «Азартные игры: отчисления на спорт» проходит 1-2 октября в Москве. «Чемпионат» выступает информационным партнёром мероприятия.

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  • 14 октября 2026
  • 16:00