Умар Кремлёв поддержал идею о легализации онлайн-казино в России

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв высказался относительно возможной легализации онлайн-казино в России.

«Смысл бороться с онлайн-казино? Сложно с этим бороться. Надо начать регулировать его и дать более удобную возможность людям. Кто-то негативит, а хуже становится только стране. Это как бороться с ветряной мельницей. Надо просто все регулировать. Нелегальный рынок умрёт сам по себе, если им займётся регулятор. Тогда мы получим в два раза больше отчислений», — заявил Кремлёв в ходе сессии «Государство. Спорт. Букмекеры. В поиске баланса интересов» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

Ранее министр финансов Антон Силуанов предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино.

IV Российский форум спорта и организаторов азартных игр «Азартные игры: отчисления на спорт» проходит 1-2 октября в Москве. «Чемпионат» выступает информационным партнёром мероприятия.