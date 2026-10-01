Глава ЕРАИ: ужесточению есть предел, каждый рубль в серый сегмент лишает денег спорт

Генеральный директор публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» Алексей Грачёв в ходе пленарной сессии «Государство. Спорт. Букмекеры. В поиске баланса интересов» в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт». высказался относительно ужесточения регулирования игорной отрасли в России.

«Законодатели не разделяют легальный и нелегальный рынок. Они думают, что если примут очередной запрещающий закон по поводу легального рынка, то он будет проецирован и на нелегальный. Но это так не работает. Дальнейшие инициативы должны быть направлены на ликвидацию или снижение теневого периметра», — заявил Грачёв.

Он также отметил, что нужно помогать бизнесу адаптироваться к новым условиям.

«Ужесточение сегмента имеет предел. Каждый рубль в серую зону лишает денег спорт. Для рынка появилась чувствительная финансовая нагрузка в виде налогов. Это сказалось и на спонсорской поддержке букмекерами спорта — букмекеры вынуждены сокращать спонсорские контракты, маркетинговые бюджеты. Наша задача — помочь рынку адаптироваться к новым условиям. При этом надо сохранить и объём налогов и целевых отчислений», — подчеркнул спикер.

IV Российский форум спорта и организаторов азартных игр «Азартные игры: отчисления на спорт» проходит 1-2 октября в Москве. «Чемпионат» выступает информационным партнёром мероприятия.