Президент «Лиги ставок» оценил потери бюджета после введения возможности самозапрета

Президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский в ходе пленарной сессии «Государство. Спорт. Букмекеры. В поиске баланса интересов» в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт» оценил потери компании после вступления в силу закона о самозапрете.

«Более 72 тысяч человек нажали на кнопку самозапрета. Из них 47% ограничили себя на срок более трёх лет. Потери бюджета по тем игрокам, которые самоограничились в сентябре, составляют более 300 млн рублей», — отметил Красовский.

Он также высказался относительно регулирования отрасли.

«Когда повысили налоги, не было ни одного вопроса или каких-то обсуждений. Отрасль зрелая, дисциплинированная. Но нас тревожат инициативы, которые непонятны не только отрасли, но и регулятору.

Например, тот самый налог 5% с депозитов. Спасибо Умару Назаровичу Кремлёву и Михаилу Владимировичу Дегтярёву: они фактически спасли нашу отрасль», — заявил Красовский.

IV Российский форум спорта и организаторов азартных игр «Азартные игры: отчисления на спорт» проходит 1-2 октября в Москве. «Чемпионат» выступает информационным партнёром мероприятия.