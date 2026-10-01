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Германия — Сербия: ставки и коэффициенты на матч Лиги наций

Германия — Сербия: ставки и коэффициенты на матч Лиги наций
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1 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Германия — Сербия. Игра пройдёт в Мюнхене на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 3-й тур
01 октября 2026, четверг. 21:45 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Сербия
1:0 Бишоф – 39'     2:0 Вирц – 61'    

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.48. Победа Сербии оценивается коэффициентом 6.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

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