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Дания — Португалия: ставки и коэффициенты на игру Лиги наций

Дания — Португалия: ставки и коэффициенты на игру Лиги наций
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Сегодня, 1 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Дания — Португалия. Встреча пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене и начнётся в 21:45 мск. После двух туров португальцы лидируют в группе с шестью очками, Дания и Норвегия набрали по три, Уэльс пока остаётся без очков.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 3-й тур
01 октября 2026, четверг. 21:45 МСК
Дания
Окончен
2 : 4
Португалия
0:1 Канселу – 13'     1:1 Дамсгор – 23'     1:2 Рамуш – 25'     2:2 Хойлунд – 53'     2:3 Витинья – 67'     2:4 Феликс – 87'    

Букмекеры считают гостей небольшими фаворитами. Средний коэффициент на победу Дании составляет 3.77, ничья оценивается в 3.67, а победа Португалии — в 1.99. Двойной шанс 1Х предлагается примерно за 1.84, тогда как Х2 идёт всего за 1.28.

Тотал больше 2.5 гола можно взять в среднем за 1.97, тотал меньше 2.5 гола— за 1.85. На вариант «обе команды забьют — да» предлагают примерно 1.83. Ещё один любопытный рынок — индивидуальный тотал Португалии больше 1.5 мяча примерно за 2.06.

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