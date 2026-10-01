Дания — Португалия: ставки и коэффициенты на игру Лиги наций

Сегодня, 1 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Дания — Португалия. Встреча пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене и начнётся в 21:45 мск. После двух туров португальцы лидируют в группе с шестью очками, Дания и Норвегия набрали по три, Уэльс пока остаётся без очков.

Букмекеры считают гостей небольшими фаворитами. Средний коэффициент на победу Дании составляет 3.77, ничья оценивается в 3.67, а победа Португалии — в 1.99. Двойной шанс 1Х предлагается примерно за 1.84, тогда как Х2 идёт всего за 1.28.

Тотал больше 2.5 гола можно взять в среднем за 1.97, тотал меньше 2.5 гола— за 1.85. На вариант «обе команды забьют — да» предлагают примерно 1.83. Ещё один любопытный рынок — индивидуальный тотал Португалии больше 1.5 мяча примерно за 2.06.