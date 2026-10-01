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В ЕЦУПИС дали прогноз показателей букмекерского рынка к концу 2026 года

В ЕЦУПИС дали прогноз показателей букмекерского рынка к концу 2026 года
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Коммерческий директор ЕЦУПИС Артём Сычёв в ходе сессии «Рынок в цифрах. Где заканчивается рост?» в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт» дал прогноз относительно спада российского букмекерского рынка.

«Прогноз по рынку – спад на 5%. Год к году сейчас играют на 100 тыс. человек меньше, несмотря на не совсем пустой август. Если посмотрим на тех, кто играет пореже, тут почти на полмиллиона человек снижение», — отметил эксперт.

Он также отметил, что средний чек игроков упал примерно на 100 рублей в оба направления, а приверженность игрока одному букмекеру увеличилась примерно на 3%. При этом сократился срок перехода клиента от одной компании к другой.

IV Российский форум спорта и организаторов азартных игр «Азартные игры: отчисления на спорт» проходит 1-2 октября в Москве. «Чемпионат» выступает информационным партнёром мероприятия.

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