В ЕЦУПИС дали прогноз показателей букмекерского рынка к концу 2026 года

Коммерческий директор ЕЦУПИС Артём Сычёв в ходе сессии «Рынок в цифрах. Где заканчивается рост?» в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт» дал прогноз относительно спада российского букмекерского рынка.

«Прогноз по рынку – спад на 5%. Год к году сейчас играют на 100 тыс. человек меньше, несмотря на не совсем пустой август. Если посмотрим на тех, кто играет пореже, тут почти на полмиллиона человек снижение», — отметил эксперт.

Он также отметил, что средний чек игроков упал примерно на 100 рублей в оба направления, а приверженность игрока одному букмекеру увеличилась примерно на 3%. При этом сократился срок перехода клиента от одной компании к другой.

IV Российский форум спорта и организаторов азартных игр «Азартные игры: отчисления на спорт» проходит 1-2 октября в Москве. «Чемпионат» выступает информационным партнёром мероприятия.