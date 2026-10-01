Президент «Лиги Ставок» предложил легализовать покер в России

Президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский в ходе пленарной сессии «Государство. Спорт. Букмекеры. В поиске баланса интересов» в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт» предложил задуматься над легализацией покера в России.

«Очень много покерных клубов — их уже около 100 только в Москве. Это наша будущая проблема. Это вид деятельности, который не контролируется сегодня. Они работают, потому что там нет денежного выигрыша, под ФЗ-244 этот вид деятельности не попадает. В этих клубах уже ставятся рулетки и блэкджеки, но никто не даёт гарантий, что игра идёт бесплатно.

Мы выходим с инициативой легализовать спортивный покер – во всём мире он есть. Нужно сделать это срочно, пока мы не испортили нашу молодёжь. Может быть, включить спортивный покер в какую-то федерацию», — заявил Красовский.

В 2007 году покер включали в реестр видов спорта России, однако в 2009 году исключили. При этом проводить покерные игр в интеллектуальном формате можно, если они не связаны с денежными ставками и выигрышами.

IV Российский форум спорта и организаторов азартных игр «Азартные игры: отчисления на спорт» проходит 1-2 октября в Москве. «Чемпионат» выступает информационным партнёром мероприятия.