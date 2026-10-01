В Госдуму внесли законопроект об отмене налога для минусовых игроков

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает внести изменения в Налоговый кодекс. В том числе предлагают отменить НДФЛ для игроков, которые оказались в минусе у букмекера.

Сейчас налог удерживают при выводе денег, не учитывая общий результат игрока за календарный год. Таким образом, НДФЛ платят все — даже те, кто оказался в минусе. Документ предлагает считать налог по новой схеме — за календарный год — учитывая разницу между депозитами и выигрышами.

Если закон примут, НДФЛ будут исчислять с положительной разницы. При этом его ставка не изменится.

В законопроекте также указано, что новый порядок хотят распространить и на предыдущие периоды — начиная с 2023 года. Механизм пересчёта в документе не объяснили.