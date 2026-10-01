Глава спонсорства БЕТСИТИ: в новых реалиях ориентир будет на контракты с выполнением KPI

Глава отдела спонсорства БЕТСИТИ Руслан Катуар в ходе сессии «Новая экономика спортивного спонсорства» в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказал о пересмотре букмекерами спонсорских контрактов.

«За 10 лет букмекеры проделали огромную работу не просто по финансированию, букмекер врос и стал соавтором спортивной экосистемы.

10 лет назад федерации и клубы не понимали стоимость актива. Исходя из сегодняшней ситуации: ценность возможностей, которые актив может дать поверх базовых опций, усиливается. Второй момент – спортивные организации должны понимать, что предлагать нужно не то, что у неё есть, а то, что нужно партнёру.

Мыслят категориями: билеты, мерч, форма. А бренд мыслит другими категориями: омолодить аудиторию, привлечь вип-аудиторию. Задача партнёрства – чтобы организация предлагала не свой инвентарь, а необходимые бренду решения.

Третье – ценность партнёрств, где бизнес и KPI выполняется. С учётом реалий индустрии этот показатель стал в более сильном фокусе. Вижу трансформацию для отрасли в области спонсорских активов. Есть пересмотр контрактов, но это прогнозировалось.

В этом сезоне четверть команд РПЛ без партнёра, трудно было представить такое три года назад. Мы стараемся сохранить и поддержать темп инвестиций, но пересмотр контрактов будет, и будет ориентир на контракты с выполнением KPI», – рассказал Катуар.

IV Российский форум спорта и организаторов азартных игр «Азартные игры: отчисления на спорт» проходит 1-2 октября в Москве. «Чемпионат» выступает информационным партнёром мероприятия.