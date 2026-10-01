Представители PARI рассказали о поведении клиентов компании в ставках

Представители букмекера PARI — директор по маркетингу Алексей Левинский и директор департамента управления доходами Алексей Диков — в ходе сессии «Как ставят клиенты в 2026 году?» в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказали о результатах исследования, проведённого компанией.

По данным, полученным в ходе исследования, клиенты делают 45% футбольных ставок до начала матча в последний час перед стартом, а непосредственно у свистка типичная ставка в 3,3 раза крупнее, чем за 6-24 часов до игры. При этом последние 15 минут перед матчем дают 22% прематч-ставок и столько же их оборота. Данные показывают, что приближение стартового свистка сопровождается ростом не только количества ставок, но и их размера.

67% игроков при выборе букмекеры учитывают такой фактор, как наличие трансляции матча.

IV Российский форум спорта и организаторов азартных игр «Азартные игры: отчисления на спорт» проходит 1-2 октября в Москве. «Чемпионат» выступает информационным партнёром мероприятия.