Николай Оганезов: перспектива легализации онлайн-казино неотвратима

Советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов поделился мнением относительно легализации онлайн-казино в России.

«У меня нет однозначного мнения по инициативе легализации онлайн-казино. Но, вникая в ситуацию с объёмом нелегального рынка азартных игр в 3 трлн руб, я понимаю неотвратимость перспективы легализации онлайн-казино. Государство не может просто попрощаться с такими деньгами. Никто из экспертов не будет спорить, что ни беттинг, ни тотализатор, ни казино в игорных зонах, даже вместе взятые, не могут конкурировать с онлайн-казино.

В декабре 2006 года основной идеей появления Федерального закона №244-Ф «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр…» было ограничение доступности граждан к азартным играм. По сути, появление легального онлайн-казино ставит под сомнение идеи ограничения доступа основной массы населения к азартным играм, а также неминуемо под вопрос встанет и смысл отдалённости локаций игорных зон.

Действительно, легальное онлайн-казино может остановить переток российской аудитории в нелегальный сектор. Однако для понимания обоснованности решения по легализации онлайн-казино также необходима информация о планируемой налоговой нагрузке. Пока мы не имеем информации обо всём спектре налоговой и социальной нагрузки на новый легальный институт. Нельзя исключать и тот вариант, что при возможных ошибках в регулировании онлайн-казино может возникнуть цунами роста лудомании, которое снесёт весь легальный игорный бизнес под корень. Как говорит народная мудрость: «семь раз отмерь, один раз отрежь», то есть необходимо тщательно взвесить все плюсы и минусы возможных результатов и последствий данного решения», — сказал Оганезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

IV Российский форум спорта и организаторов азартных игр «Азартные игры: отчисления на спорт» проходит 1-2 октября в Москве. «Чемпионат» выступает информационным партнёром мероприятия.