Николай Оганезов: сейчас налог удерживается даже с убытка игрока

Советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов рассказал о текущем налогообложении игроков букмекерских контор и изменениях, которые призван внести законопроект правительства России.

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«Сейчас игрок платит налог с каждого своего выигрыша без учёта сумм проигранных ставок. Фактически налог удерживается даже с убытка игрока, что в принципе противоречит основным принципам всего налогового законодательства.

В отношении других видов доходов налоговое законодательство предусматривает сальдирование доходов и расходов физического лица в течение налогового периода в один год. При возникновении положительной разницы (дохода) с него удерживается налог, а при отсутствии положительной разницы налоговая база не возникает и налог не удерживается. Такая же система уплаты НДФЛ изначально распространяется и на выигрыши в казино и игровых автоматах.

Однако относительно букмекерских компаний по итогу года для игроков с отрицательной или нулевой экономической выгодой (с учётом суммы проигранных ставок) складывается ситуация, что налог удерживается и при отсутствии дохода.

Таким образом, игрокам экономически выгоднее делать ставки у нелегальных и иностранных операторов, где налог не уплачивается в принципе.

Надеюсь, что в столь долгоиграющем вопросе наконец-то будет поставлена точка в пользу экономической целесообразности и справедливости», — сказал Оганезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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