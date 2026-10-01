Директор по коммуникациям PARI: нам нужна полноценная система ответственной игры

Директор по коммуникациям и устойчивому развитию PARI, модератор сессии «Ответственная игра: от самоисключения к системной профилактике» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» высказал мнение относительно механизма самозапрета.

«Самозапрет — безусловно, большой и важный шаг, к которому индустрия шла несколько лет. Но важно понимать: сам по себе он не может решить все вопросы ответственной игры. Сегодня нам нужна полноценная система, которая включает профилактику, информирование, раннее выявление рискованного поведения, инструменты самоограничения и, что особенно важно, помощь тем людям, которые уже столкнулись с проблемой.

Сегодня мы слышали в том числе о случаях, когда клиенты после самоисключения продолжают играть — например, уходят в нелегальный сегмент. Соответственно, легальный сектор теряет в деньгах, и бюджет РФ — без какой-либо поддержки тех, кто самоисключился. Эти данные требуют дополнительного изучения, но сама постановка вопроса показывает, что недостаточно просто закрыть человеку доступ к легальной игре. Необходимо понимать, что происходит с ним дальше, и создавать работающие механизмы поддержки.

Поэтому следующий этап — формирование единых принципов и стандартов ответственной игры для всей легальной индустрии. Это должна быть не отдельная мера и не набор разрозненных инициатив, а целая экосистема профилактики, ограничения и помощи. У рынка сегодня есть все предпосылки для того, чтобы со временем построить действительно зрелую систему, которая сможет стать ориентиром не только для российского рынка, но и для других стран», — подчеркнул Бабичев.

IV Российский форум спорта и организаторов азартных игр «Азартные игры: отчисления на спорт» проходит 1-2 октября в Москве. «Чемпионат» выступает информационным партнёром мероприятия.