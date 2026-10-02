В ЕДИНОМ ЦУПИС предложили обсудить дальнейшую настройку параметров самоисключения

Директор по развитию клиентского опыта ЕДИНОГО ЦУПИС Ольга Беспалова представила данные сервиса «Ответственная игра ЦУПИС». По её словам, две трети устанавливаемых ограничений приходятся на полный самозапрет, треть — на лимиты. При этом больше половины пользователей, снявших ограничения, впоследствии устанавливают их повторно.

Беспалова предложила учитывать опыт пользователей при обсуждении дальнейшей настройки параметров самоисключения. Директор по развитию клиентского опыта ЕДИНОГО ЦУПИС предложила обсуждать дальнейшую настройку параметров самоисключения с учётом пользовательской практики.

В рамках сессии «Ответственная игра: от самоисключения к системной профилактике» представители Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), медицинского сообщества, легального букмекерского рынка и некоммерческих организаций обсудили, как дополнить механизм самоисключения ранним выявлением рисков, психологической поддержкой и медицинской помощью. Модератором дискуссии выступил Алексей Бабичев, директор департамента интегрированных коммуникаций и устойчивого развития PARI.

IV Российский форум спорта и организаторов азартных игр «Азартные игры: отчисления на спорт» проходит 1-2 октября в Москве. «Чемпионат» выступает информационным партнёром мероприятия.