В ЕРАИ рассказали о планах развития центра ответственной игры

Директор юридического департамента ЕРАИ Владимир Попроцкий на форуме «Азартные игры: Отчисления на спорт» рассказал о подходе к развитию Единого центра ответственной игры. По его словам, сервис должен стать единым окном помощи людям с проблемным игровым поведением.

Следующим этапом должно стать создание полноценной системы профилактики и поддержки. В сервисе планируется объединить онлайн- и видеоконсультации, чаты с профильными специалистами, а также доступ к истории обращений и результатам оказанной помощи. Попроцкий также отметил, что для реализации этих планов ЕРАИ необходимо наделить соответствующими полномочиями.

В рамках сессии «Ответственная игра: от самоисключения к системной профилактике» представители Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), медицинского сообщества, легального букмекерского рынка и некоммерческих организаций обсудили, как дополнить механизм самоисключения ранним выявлением рисков, психологической поддержкой и медицинской помощью. Модератором дискуссии выступил Алексей Бабичев, директор департамента интегрированных коммуникаций и устойчивого развития PARI.

IV Российский форум спорта и организаторов азартных игр «Азартные игры: отчисления на спорт» проходит 1-2 октября в Москве. «Чемпионат» выступает информационным партнёром мероприятия.